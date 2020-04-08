В Нижнем Тагиле не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом
Сегодня, 10:34ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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По данным на утро 8 апреля, в Нижнем Тагиле не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Режим строгой изоляции в городе продолжает действовать, поэтому рекомендуется по-прежнему оставаться дома и выходить на улицу только на работу, в магазин, аптеку или для выгула собак.
По последним данным, в Свердловской области зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусом, 22 человека выздоровели. Всего в России насчитывается 7521 человек с подтвержденным коронавирусом, 505 из них выздоровели, 61 — погибли.
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