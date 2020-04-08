В России ограничат вход в продуктовые магазины при ухудшении ситуации с коронавирусом

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) подготовила соответствующие рекомендации и согласовала их в правительстве РФ.

Ритейлеры должны обеспечить расположение покупателей в торговом зале на расстоянии двух метров друг от друга. Так, если магазин имеет площадь 50 квадратных метров, то одновременно в нем может находиться не более 25 человек. В АКОРТ отмечают, что социальное дистанцирование является одной из самых эффективных мер по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, в АКОРТ рассказали, что с 30 марта по 7 апреля количество посетителей в магазинах «у дома» сократилось на 25%, а в гипермаркетах и супермаркетах — на 50%.

По данным на 8 апреля, в России зафиксировано 7517 случаев заражения коронавирусом, из них 51 случай подтвержден в Свердловской области. Количество погибших составляет 61 человек, выздоровели — 505 человек.