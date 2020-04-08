На Урале волонтеры поблагодарили врачей и фармацевтов за работу во время пандемии

Добровольцы подарили букеты роз тем, кто из-за пандемии коронавируса работает в два раза больше, чем обычно.

Из-за пандемии коронавируса в Свердловской области до 20 апреля объявлен режим самоизоляции. Гражданам рекомендуется выходить на улице только на работу, в магазин или аптеку, а также для выгула собаки. Пожилые люди находятся в группе риска, а потому им не рекомендуется выходить на улицу вообще. Волонтеры помогают им по хозяйству, приносят продукты и лекарства.