На Урале волонтеры поблагодарили врачей и фармацевтов за работу во время пандемии
Сегодня, 14:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Арамиле волонтеры, которые помогают пенсионерам в период самоизоляции, решили поблагодарить за работу фармацевтов аптек и врачей, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус
Добровольцы подарили букеты роз тем, кто из-за пандемии коронавируса работает в два раза больше, чем обычно.
Из-за пандемии коронавируса в Свердловской области до 20 апреля объявлен режим самоизоляции. Гражданам рекомендуется выходить на улице только на работу, в магазин или аптеку, а также для выгула собаки. Пожилые люди находятся в группе риска, а потому им не рекомендуется выходить на улицу вообще. Волонтеры помогают им по хозяйству, приносят продукты и лекарства.
По данным на 8 апреля, в Свердловской области зарегистрировано 56 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 25 человек выздоровели.
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