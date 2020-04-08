В Екатеринбурге осудили тагильчанина, который сжег заживо человека

По версии следствия, вечером 12 августа 2018 года Толстых вместе с другом, личность которого не установлена, распивал спиртные напитки на территории Широкореченского кладбища. Когда алкоголь и деньги закончились, друзья обратили внимание на прохожего. Они попросили у мужчины мелочи, но он отказал. После этого злоумышленники вырвали у него пакет, в котором лежала бутылка растворителя. Приятель Толстых ударил прохожего по лицу кулаком, отчего тот упал. После этого он вытащил у потерпевшего тысячу рублей из кармана и сотовый телефон.