В Екатеринбурге осудили тагильчанина, который сжег заживо человека
В Екатеринбурге суд вынес приговор 24-летнему уроженцу Нижнего Тагила Ивану Толстых. Он обвиняется в совершении насилия и умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, вечером 12 августа 2018 года Толстых вместе с другом, личность которого не установлена, распивал спиртные напитки на территории Широкореченского кладбища. Когда алкоголь и деньги закончились, друзья обратили внимание на прохожего. Они попросили у мужчины мелочи, но он отказал. После этого злоумышленники вырвали у него пакет, в котором лежала бутылка растворителя. Приятель Толстых ударил прохожего по лицу кулаком, отчего тот упал. После этого он вытащил у потерпевшего тысячу рублей из кармана и сотовый телефон.
На этом приятели не остановились. Друг Толстых открыл бутылку с растворителем и облил содержимым жертву, а подсудимый бросил в него зажженную спичку. У прохожего диагностированы ожоги второй-третьей степени, повреждено 40% поверхности тела. Он скончался в больнице 2 октября 2018 года.
Свою вину Толстых полностью признал. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.