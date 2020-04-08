В Нижнем Тагиле ЗАГСы продолжают регистрировать браки в условиях полной изоляции
В Нижнем Тагиле ЗАГСы продолжают работу, несмотря на введенный в регионе режим самоизоляции, сообщает АН «Между строк».
Специалисты управлений не только выдают справки о рождении и смерти, но и регистрируют браки. Две недели назад на торжество разрешалось приглашать до 10 человек, но сейчас пара может жениться только в присутствии регистратора.
Тагилстроевкий ЗАГС на сегодняшний день перенес две свадьбы, а в Ленинском — большинство женихов и невест отказались от свадьбы в апреле. В ЗАГСе Дзержинского района пока никто свадьбы не отменял.
По словам начальника отдела ЗАГС в Дзержинском районе Ирины Строгановой, апрель является благоприятным месяцем для браков. В это месяце запланировано 30 свадеб, пока ни одна не была перенесена. Однако регистрация проводится без торжественной части и гостей. Процедура занимает около пяти минут. Некоторые молодожены приходят в масках. Все сотрудники ЗАГСа оснащены медицинскими масками и перчатками.
На сегодняшний день из-за пандемии закрыты все заведения общепита, молодоженам приходится переносить даты банкетов. Специалисты event-индсутрии отмечают, что весной торжеств проводится не очень много и если до конца весны ситуация с коронавирусом исправится, то большинство организаторов, ведущих, фотографов и операторов серьезных проблем не испытают.
Напомним, что в Нижнем Тагиле не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Ежедневно в городе проводится дезинфекция улиц, общественных мест и транспорта. Кроме того, рекомендуется соблюдать социальное дистанцирование, то есть, сохранять расстояние друг от друга в 1,5 метра.