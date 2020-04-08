В Свердловской области заключенные сшили больше 17 тысяч медицинских масок

Колонии Свердловской области заключили контракты с государственными, муниципальными и коммерческими организациями на пошив медицинских масок. Общая сумма составила 8,5 миллионов рублей.

Представители пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области рассказали, что для обеспечения безопасности немедицинских работников УИС в период несения службы было сшито 17 306 тысяч масок.

Ранее в уральских тюрьмах временно запретили передачи для заключенных, а в СИЗО № 1 в Екатеринбурге введен казарменный режим, который предполагает работу сотрудников вахтовым методом по 15 дней.

Всего в Свердловской области зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусной инфекцией, два из них являются не завозными, то есть пациенты заболели внутри страны.