По делу терроризирующей уральских бизнесменов банде завершено расследование

По делу терроризирующей уральских бизнесменов банде завершено расследование
Вчера, 22:17ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Было завершено расследование дела о банде, которую обвиняют в ряде преступлений, включая убийство, попытка убийства и незаконный оборот оружия, сообщает пресс-служба СК России.

Данные следствия гласят, что в «нулевые» криминальная фигура Александр Булаков решил объединиться с Михаилом Поляковым, работающим с 1994 по 2001 годы в милиции. Также в группировке состоял еще один человек, расследование по которому не завершено.

На территории Екатеринбурга мужчины создали группировку. До 2006 года, пока лидера-Булакова не задержали, ее члены использовали во время преступлений холодное и огнестрельное оружие, а также боеприпасы.

В 2001 году, по словам следователей, Булаков решил устроить покушение на адвоката, с которым конфликтовал. Однако совершить преступление не получилось: жертва осознала, что происходит, и позвала на помощь.

Также из-за конфликта, произошедшего в 2005 году, члены банды убили отца местного предпринимателя. Они хотели получить влияния в автопарковочной сфере Екатеринбурга. Тело было обнаружено с огнестрельным ранением головы.

Долгое время преступления были не раскрыты. В июле 2019 года дело начало расследовать Главное следственное управление СК России. К сентябрю силовики смогли получить доказательства виновности Булакова и Полякова. Им предъявили обвинения и суд отправил дуэт под стражу.

Теперь мужчины обвиняются в создании банды, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, убийстве и покушении на убийство двух лиц.

Напомним, в Екатеринбурге будут судить троих парней, которые обвиняются в угоне отечественных автомобилей.

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Екатеринбург
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