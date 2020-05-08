В Нижнем Тагиле выплаты к 75-летию Победы получили 2800 ветеранов
Сегодня, 12:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области завершились выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в связи с юбилеем Победы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В соответствии с Указом президента выплаты в размере 75 и 50 тысяч рублей получили 31,3 тысячи ветеранов региона. Из них 2800 граждан проживают на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.
Выплаты были сделаны до конца апреля. Они были назначены в беззаявительном порядке на основе данных, имеющихся у Пенсионного фонда РФ.
Одновременно с этим ветераны получили ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей. В соответствии с Указом президента РФ, выплата положена тем ветеранам, кто принимал непосредственное участие в событиях 1941–1945 годов.
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