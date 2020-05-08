В Нижнем Тагиле выплаты к 75-летию Победы получили 2800 ветеранов

В соответствии с Указом президента выплаты в размере 75 и 50 тысяч рублей получили 31,3 тысячи ветеранов региона. Из них 2800 граждан проживают на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

Выплаты были сделаны до конца апреля. Они были назначены в беззаявительном порядке на основе данных, имеющихся у Пенсионного фонда РФ.