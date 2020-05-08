В Свердловской области начался прием заявок в событийный календарь на 2021 год

По словам директора центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, так как в этом году часть мероприятий отменена из-за эпидемической обстановки с коронавирусом, было решено начать формирование событийного календаря на следующий год.

Прием заявок начался с 1 мая 2020 года. Чтобы получить поддержку и попасть в список ключевых событий, необходимо направить заявок на электронную почту info@gotoural.com.