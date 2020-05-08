В Свердловской области начался прием заявок в событийный календарь на 2021 год
Сегодня, 11:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области началось формирование календаря событийных мероприятий на 2021 год, сообщает департамент информполитики региона.
По словам директора центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, так как в этом году часть мероприятий отменена из-за эпидемической обстановки с коронавирусом, было решено начать формирование событийного календаря на следующий год.
Прием заявок начался с 1 мая 2020 года. Чтобы получить поддержку и попасть в список ключевых событий, необходимо направить заявок на электронную почту info@gotoural.com.
Каждый год в событийный календарь Свердловской области попадает больше 350 мероприятий из всех муниципалитетов региона. Одним из нововведений является возможность претендовать на поддержку министерства инвестиций и развития области.
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