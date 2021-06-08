Нежилой дом и земельный участок получит Нижний Тагил от Горноуральского ГО

Напомним, в Нижнем Тагиле до середины августа для реконструкции автомобильных дорог будет вырублено свыше сотни деревьев. Тополи, клены, березы, яблони и рябины будут снесены вдоль дорог по улице Октябрьской Революции и улице Циолковского.