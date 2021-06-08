Пойманный педофил и самоубийство на дежурстве. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле на Вагонке был задержан преступник, который четыре года находился в федеральном розыск за незаконное хранение оружия. В качестве силовой поддержки к операции полиция привлекла ОМОН. Когда сотрудники правоохранительных органов нагрянули в квартиру, мужчина прятался в шкафу. Он держал наготове охотничье ружьё и заряженный травматический пистолет, переделанный под боевой. Однако преступник был обезоружен. В отношении мужчины заведены уголовные дела за хранение и незаконное изготовление оружия.