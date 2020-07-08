Мэр Нижнего Тагила наградил музейщиков за помощь в получении почетного звания городу

Виновников торжества пригласили в зал Демидовской дачи. Глава города вручи почетные грамоты руководителю научно-методического центра Альфие Фахретденовой, заместителю директора по научной работе Ирине Матвеевой, научному сотруднику Дарье Симоновой.

Кроме того, грамоты, а также памятные знаки из золота, которое добыто со дна реки Тагил, были награждены заведующий историческим отделом Сергей Старков, научный сотрудник исторического отдела Мария Габтрахманова и директор музея-заповедника Эльвира Меркушева.

Владислав Пинаев поблагодарил их за проведенную работу в короткий срок, а также за качественно оформленную заявку.

Участники мероприятия отметили, что при формировании заявки они опирались на материалы, которые были собраны музейщиками еще в 40-х годах прошлого века.

Сотрудникам музея пришлось провести большую работу по подготовке заявки на присвоение звания городу. В пакете документов для федерального оргкомитета «Победа» содержится подробная историческая справка о Нижнем Тагиле, а также сканы исторических документов и уникальные фотографии.