Старый мост-долгострой через реку Тагил будет снесен компанией из Екатеринбурга

Напомним, проектирование переправы было доверено муниципальной компании «Нижнетагильский Мостопоезд» в 1990 году. Планировалось, что мест соединит Выю и Старую Гальянку, а потом потоки могли бы направить в сторону многоэтажек ГГМ. К 1995 году на мосту установили опоры и балки, а потом стройка остановилась. В 2001 году конструкция после обследования была признана ограниченно годной. Через 15 лет мост попал в план приватизации на 2016 год. Конструкцию решили распродать на материалы, но покупателей не нашлось.