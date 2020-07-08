Старый мост-долгострой через реку Тагил будет снесен компанией из Екатеринбурга
Мэрия Нижнего Тагила решила снести недостроенный мост через реку Тагил, расположенный на улице Папанина. Соответствующее постановление было подписано мэром города Владиславом Пинаевым.
Демонтаж будет осуществлен компанией из Екатеринбурга ООО «Девелон». Взамен она получит все списанные конструкции моста.
Напомним, проектирование переправы было доверено муниципальной компании «Нижнетагильский Мостопоезд» в 1990 году. Планировалось, что мест соединит Выю и Старую Гальянку, а потом потоки могли бы направить в сторону многоэтажек ГГМ. К 1995 году на мосту установили опоры и балки, а потом стройка остановилась. В 2001 году конструкция после обследования была признана ограниченно годной. Через 15 лет мост попал в план приватизации на 2016 год. Конструкцию решили распродать на материалы, но покупателей не нашлось.
Сейчас в Нижнем Тагиле строится новый мост через Тагильский пруд. На его строительство выделено более четыре миллиардов рублей.