У гитариста уральской группы «Чайф» Владимира Бегунова подтвердился коронавирус

Музыкант рассказал, что соблюдал положенную самоизоляцию, однако чуть больше недели назад у него диагностировали заражение новой коронавирусной инфекцией, заболевание которой, по словам Бегунова, протекало тяжело.

По словам, музыканта, существование коронавируса нельзя отрицать, а также считает неготовой отечественную систему здравоохранения к пандемии COVID-19. Более того, Бегунов никому не желает перенести данное заболевание, поскольку оно протекает очень тяжело.

Также он сообщил изданию о том, что тяжелый период протекания заболевания остался позади, а легкие гитариста, по данным результатов проведенного исследования, поражены только на 10%.

Гитарист группы «Чайф» призвал не слушать «бессмертных идиотов», уверяющих в том, что болезнь не существует.

Отмечается, что после выявления диагноза у Бегунова, были остановлены все совместные репетиции, запись нового альбома, съемки клипа, а также были отменены запланированные интервью.