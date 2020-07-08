У гитариста уральской группы «Чайф» Владимира Бегунова подтвердился коронавирус
Гитарист уральской группы «Чайф» заразился коронавирусом. Он сообщил о том, что его лёгкие поражены на 10%, пишет «Комсомольская правда».
Музыкант рассказал, что соблюдал положенную самоизоляцию, однако чуть больше недели назад у него диагностировали заражение новой коронавирусной инфекцией, заболевание которой, по словам Бегунова, протекало тяжело.
По словам, музыканта, существование коронавируса нельзя отрицать, а также считает неготовой отечественную систему здравоохранения к пандемии COVID-19. Более того, Бегунов никому не желает перенести данное заболевание, поскольку оно протекает очень тяжело.
Также он сообщил изданию о том, что тяжелый период протекания заболевания остался позади, а легкие гитариста, по данным результатов проведенного исследования, поражены только на 10%.
Гитарист группы «Чайф» призвал не слушать «бессмертных идиотов», уверяющих в том, что болезнь не существует.
Отмечается, что после выявления диагноза у Бегунова, были остановлены все совместные репетиции, запись нового альбома, съемки клипа, а также были отменены запланированные интервью.
Напомним, ранее коронавирусной инфекцией заболел еще один известный уралец — политик, бывший глава Екатеринбурга, Евгений Ройзман, который у данному моменту излечился, и чувствует себя нормально.