В России число зараженных коронавирусом превысило 700 тысяч человек

Сообщается, что наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, где проживает 621 инфицированный, и в Санкт-Петербурге — 295 человек. На третьем месте по уровню заболеваемости расположился Ханты-Мансийский автономный округ — 268 человек. Следом идет Свердловская область, где зарегистрировали 265 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Отмечается, что за сутки было выписано 8 631 человек, большинство из которых проходили лечение в Москве — 1 195, Нижегородской — 457 и Воронежской областях — 363.

Наибольшая смертность от COVID-19 зафиксирована в Санкт-Петербурге, где за минувшие сутки скончались 47 пациентов, а всего в стране было зарегистрировано 173 летальных исхода болезни. За весь период пандемии, отмечается, скончались 10 667 россиян.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 21,7 миллионов тестов на наличие инфекции. За последние сутки проведено 253 тысячи тестов.