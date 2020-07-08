В Свердловской области началась разработка программы «Общественное здоровье уральцев»

В составе рабочей группы будут работать ученые и предприниматели, а также руководители медучреждений, научных и общественных организаций. Главой группы назначена ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

По словам Ковтун, эффективное воплощение этого проекта в жизнь помогают обеспечить цифровые технологии в сфере здравоохранения. Они нужны для трансформации привычного образа — бесконтактные сервисы доставки питания, лекарств, предметов жизнеобеспечения и так далее.

Также на совещании было предложено проводить работу по мониторингу особенностей состояния здоровых людей, живущих в конкретных территориях региона. Такая работа, по мнению специалистов, позволит прогнозировать, как жители разных районов Екатеринбурга или региона могут отвечать на те или иные внешние вызовы, такие как распространение инфекции.