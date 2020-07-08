В Свердловской области началась разработка программы «Общественное здоровье уральцев»
В Свердловской области была создана рабочая группа по созданию программы «Общественное здоровье уральцев». Ее основной задачей будет представление эффективных решений, направленных на обеспечение безопасности жителей региона, сообщает департамент информационной политики области.
В составе рабочей группы будут работать ученые и предприниматели, а также руководители медучреждений, научных и общественных организаций. Главой группы назначена ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.
По словам Ковтун, эффективное воплощение этого проекта в жизнь помогают обеспечить цифровые технологии в сфере здравоохранения. Они нужны для трансформации привычного образа — бесконтактные сервисы доставки питания, лекарств, предметов жизнеобеспечения и так далее.
Также на совещании было предложено проводить работу по мониторингу особенностей состояния здоровых людей, живущих в конкретных территориях региона. Такая работа, по мнению специалистов, позволит прогнозировать, как жители разных районов Екатеринбурга или региона могут отвечать на те или иные внешние вызовы, такие как распространение инфекции.
По поручению губернатора Куйвашева все озвученные инициативы будут изучены и при необходимости взяты в работу.