В Свердловской области подтверждено еще 263 случая заболевания коронавирусом

Относительно вчерашнего дня, рост уровня заболеваемости составил 16,4%.

Из 263 случаев заражения, большинство зафиксировано в столице региона. Там подтверждено 120 случаев заболевания.

Всего в Свердловской области зарегистрировано 14 792 случая новой коронавирусной инфекции.

Состояние 166 госпитализированных оценивается как тяжелое, 135 из которых находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 58 — на аппаратах искусственной вентиляции легких.