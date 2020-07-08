В Свердловской области подтверждено еще 263 случая заболевания коронавирусом
Сегодня, 13:39ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Еще 263 случая COVID-19 зафиксированы в Свердловской области, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Относительно вчерашнего дня, рост уровня заболеваемости составил 16,4%.
Из 263 случаев заражения, большинство зафиксировано в столице региона. Там подтверждено 120 случаев заболевания.
Всего в Свердловской области зарегистрировано 14 792 случая новой коронавирусной инфекции.
Состояние 166 госпитализированных оценивается как тяжелое, 135 из которых находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 58 — на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Сообщается, что выписано за минувшие сутки было 282 человека. Всего свердловские врачи вылечили 9008 пациентов. Зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев — 141.
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