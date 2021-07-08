Глава Нижнего Тагила поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности

История святых Петра и Февронии, которая стала основой праздника, олицетворяет русские православные семейные ценности и идеалы.
Очень важно донести семейные ценности и идеалы до современной молодежи, рассказать, как важно сохранять любовь и уважение в семье. В Нижнем Тагиле много достойных семей, которые сохраняют традиции своих предков и создают новые. Особое место занимают многодетные семьи и трудовые династии,отметил Владислав Пинаев.
В мае 2021 года была открыта «Аллея династий». Сегодня планировалась установка памятника святым Петру и Февронии в парке «Народный», но из-за ситуации с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией мероприятие было перенесено на осень.
От всей души желаю всем жителям нашего города счастья и взаимопонимания. Пусть в каждой семье царят любовь, нежность и доверие,поздравил тагилчан глава города.
Напомним, также с Днем семьи, любви и верности жителей Свердловской области поздравил Евгений Куйвашев.