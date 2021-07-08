Глава Нижнего Тагила поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности

Очень важно донести семейные ценности и идеалы до современной молодежи, рассказать, как важно сохранять любовь и уважение в семье. В Нижнем Тагиле много достойных семей, которые сохраняют традиции своих предков и создают новые. Особое место занимают многодетные семьи и трудовые династии,отметил Владислав Пинаев.