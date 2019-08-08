Свердловская область заняла первое место по вводу жилья среди регионов УрФО

По словам министра строительства и развития инфраструктуры региона Михаила Волкова, уже седьмой год в области вводится более двух миллионов кв. м жилья. В первом полугодии этого года в эксплуатацию ввели 704 тысячи кв. м жилья.

За январь–июнь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% вырос индекс производства стройматериалов. Объем производства цемента увеличился на 19% (2 млн тонн), минеральных теплоизоляционных материалов и изделий — на 108,6% (1,2 млн кубометров), неогнеупорного кирпича — на 10%. Также в 1,6 раза увеличилось производство строительного песка, на 3% — производство щебня.

Также активно у нас строятся и нежилые помещения — объекты социальной сферы, культуры, здравоохранения, торговые и развлекательные центры. В этой сфере наблюдается стабильный ежегодный прирост объемов на 10-12%, сказал Волков.