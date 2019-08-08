В Нижнем Тагиле появились новые светофоры и дорожные знаки

Восемь светофором модели ДС7-30 установили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пархоменко. Помимо этого, до 10 августа появятся восемь новых дорожных знаков «Пешеходный переход» на улицах Островского и Фрунзе. Они будут оборудованы высокоэффективными светоизлучающими диодами, которые позволят снизить электропотребление.

Глава города Владислав Пинаев отметил, что компания «Швабе» является партнером города в реализации программы «Светлый город».

Город Нижний Тагил активно развивается, поэтому мы рады дополнять его инфраструктуру передовыми разработками предприятия. В прошлом году был передан комплекс городской навигации «InCity», в этом году мы установили на улицах светофоры и дорожные знаки с улучшенными техническими характеристиками,сказал директор «Швабе-Урал» Евгений Плехов.