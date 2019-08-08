В Нижнем Тагиле появились новые светофоры и дорожные знаки
Предприятие «Швабе» ко Дню города установило в Нижнем Тагиле новые светофоры и светодиодные дорожные знаки «Пешеходный переход», сообщает пресс-служба администрации города.
Восемь светофором модели ДС7-30 установили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пархоменко. Помимо этого, до 10 августа появятся восемь новых дорожных знаков «Пешеходный переход» на улицах Островского и Фрунзе. Они будут оборудованы высокоэффективными светоизлучающими диодами, которые позволят снизить электропотребление.
Глава города Владислав Пинаев отметил, что компания «Швабе» является партнером города в реализации программы «Светлый город».
Город Нижний Тагил активно развивается, поэтому мы рады дополнять его инфраструктуру передовыми разработками предприятия. В прошлом году был передан комплекс городской навигации «InCity», в этом году мы установили на улицах светофоры и дорожные знаки с улучшенными техническими характеристиками,сказал директор «Швабе-Урал» Евгений Плехов.
Напомним, что программа «Светлый город» реализуется в городе с 2014 года и предполагает полную замену объектов наружного освещения до 2024 года. Согласно проекту, к 2020 году компания «Швабе» построит в городе более 20 тысяч светоточек, 10 тысяч опор наружного освещения, 700 км распределителей, 10 км сетей и 10 трансформаторных подстанций.