Актера Михаила Ефремова приговорили к восьми годам тюрьмы за смертельное ДТП

Суд удостоверился, что на водительском месте находился Ефремов и не нашел оснований считать, что в машине был кто-то еще. Кроме того, ряду свидетелей суд также не нашел оснований доверять. Они утверждали, что с Ефремовым мог находиться еще один человек.