Актера Михаила Ефремова приговорили к восьми годам тюрьмы за смертельное ДТП

Актера Михаила Ефремова приговорили к восьми годам тюрьмы за смертельное ДТП

Сегодня, 15:05ОбществоPhoto: ТАСС
Суд вынес обвинительный приговор актеру Михаилу Ефремову, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС.

Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека, огласила судья приговор.

Судья Елена Абрамова отметила, что актером был нарушен значительный перечень правил дорожного движения, что привело к потере управления автомобилем. Он выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения.

Суд удостоверился, что на водительском месте находился Ефремов и не нашел оснований считать, что в машине был кто-то еще. Кроме того, ряду свидетелей суд также не нашел оснований доверять. Они утверждали, что с Ефремовым мог находиться еще один человек.

Суд решил, что дорожная обстановка не препятствовала безопасному движению. Согласно приговору, Ефремов нарушил правила в связи с алкогольным опьянением, а также не предпринимал попыток избежать столкновения с транспортным средством.

Кроме того, установлено, что погибший в ДТП Сергей Захаров правил не нарушал. Его смерть поставлена в прямую зависимость от столкновения с авто Ефремова.

При вынесении приговора было учтено признание вины, а также положительные характеристики.

Напомним, что ДТП произошло в Москве 8 июня. Актер, находясь за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил машину, водитель которой скончался.

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