Определен подрядчик для капитального ремонта ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Определен подрядчик для капитального ремонта ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
Определен подрядчик для капитального ремонта ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:34ОбществоФото: 1MI
Стало известно, кто будет заниматься капитальным ремонтом МБУ ДО ГДДЮТ в Нижнем Тагиле. Открытый конкурс выиграло МУП «Тагилдорстрой». Данное предприятие — единственное, которое подало заявку.

Начальная сумма контракта составляет 366,3 миллиона рублей. Беря в расчет состояние дворца и то, что вблизи ГДДЮТ на данный момент обустраивается новая набережная, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился в областное правительство с вопросом о финансировании капитального ремонта. Таким образом, в 2021 году в бюджете области было зарезервировано 105,3 миллиона в 2022 — 237,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Условия конкурса гласят, что подрядчик должен отремонтировать кровлю, фасады, крыльцо, а также необходимо усилить внутренние конструкции дворца. Будут заменены системы вентиляции, отопления, водоснабжения, кондиционирования и другие.

Строители начнут ремонтные работы после заключения контракта и изучения проектной документации. По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, планируется начать с кровли и фасадов.

Напомним, также во дворце полностью отремонтируют зрительный зал и обновят всю мебель. Фасад здания будет выполнен из металлического вентфасада желтого цвета. На время ремонтных работ секции и кружки продолжат работу на базе городских образовательных учреждений.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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