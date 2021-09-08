Определен подрядчик для капитального ремонта ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Начальная сумма контракта составляет 366,3 миллиона рублей. Беря в расчет состояние дворца и то, что вблизи ГДДЮТ на данный момент обустраивается новая набережная, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился в областное правительство с вопросом о финансировании капитального ремонта. Таким образом, в 2021 году в бюджете области было зарезервировано 105,3 миллиона в 2022 — 237,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Условия конкурса гласят, что подрядчик должен отремонтировать кровлю, фасады, крыльцо, а также необходимо усилить внутренние конструкции дворца. Будут заменены системы вентиляции, отопления, водоснабжения, кондиционирования и другие.
Строители начнут ремонтные работы после заключения контракта и изучения проектной документации. По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, планируется начать с кровли и фасадов.
Напомним, также во дворце полностью отремонтируют зрительный зал и обновят всю мебель. Фасад здания будет выполнен из металлического вентфасада желтого цвета. На время ремонтных работ секции и кружки продолжат работу на базе городских образовательных учреждений.