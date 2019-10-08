Открытие Пионерского сквера в Нижнем Тагиле запланировано на 21 октября

Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев сообщил, что сквер будет сдан к намеченной дате. К концу подходят работы по монтажу забора, также строители занимаются установкой фигур лягушек и готовятся к пуску фонтана.

Не так давно почти заброшенный сквер на глазах преображается. Уверен, что скоро он снова станет местом для прогулок и отдыха жителей Вагонки, отметил Владислав Пинаев.