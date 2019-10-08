Открытие Пионерского сквера в Нижнем Тагиле запланировано на 21 октября
Сегодня, 19:05ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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Реконструкция сквера «Пионерского» в Нижнем Тагиле подходит к концу. В ходе объезда Дзержинского района глава города Владислав Пинаев принял решение о том, что открытие сквера пройдет 21 октября, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев сообщил, что сквер будет сдан к намеченной дате. К концу подходят работы по монтажу забора, также строители занимаются установкой фигур лягушек и готовятся к пуску фонтана.
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Не так давно почти заброшенный сквер на глазах преображается. Уверен, что скоро он снова станет местом для прогулок и отдыха жителей Вагонки, отметил Владислав Пинаев.
В ходе объезда Владислав Пинаев также побывал в школе № 87. Там начался капитальный ремонт кровли, на обновление которой был заключен контракт на 18,5 млн рублей. Планируется, что работы по обновлению кровли завершатся к 1 декабря. В следующем году ремонт школы продолжится.
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