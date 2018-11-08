60 млн рублей: тайник с 30 кг наркотиков обнаружен в лесу под Екатеринбургом

Крупная партия гашиша и синтетических веществ общей массой 30 кг была найдена в лесном тайнике в районе 297 км автодороги Екатеринбург-Пермь. Наркотические вещества обнаружили в ходе спецоперации сотрудники из свердловского и новосибирского подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Сыщики извлекли из тайника пакеты с психотропным веществом массой более 4 кг, около 5 кг производной от мефедрона смеси и более 21 кг гашиша. Наркотические вещества направлены на экспертизу. По предварительной оценке, полицейские обнаружили товар на 60 млн рублей. Это около 35 тысяч смертельных доз для наркозависимых людей.