60 млн рублей: тайник с 30 кг наркотиков обнаружен в лесу под Екатеринбургом
Тайник с 30 кг наркотических веществ был обнаружен в ходе спецоперации в лесу в районе 297 км трассы Екатеринбург-Пермь. Примерная стоимость обнаруженных наркотиков равна 60 млн рублей.
Крупная партия гашиша и синтетических веществ общей массой 30 кг была найдена в лесном тайнике в районе 297 км автодороги Екатеринбург-Пермь. Наркотические вещества обнаружили в ходе спецоперации сотрудники из свердловского и новосибирского подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Сыщики извлекли из тайника пакеты с психотропным веществом массой более 4 кг, около 5 кг производной от мефедрона смеси и более 21 кг гашиша. Наркотические вещества направлены на экспертизу. По предварительной оценке, полицейские обнаружили товар на 60 млн рублей. Это около 35 тысяч смертельных доз для наркозависимых людей.
Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.