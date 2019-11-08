Птицефабрика «Среднеуральская» уволит 196 сотрудников и остановит производство
Птицефабрика «Среднеуральская» уведомила сотрудников о сокращениях. В конце декабря уволят 196 из 787 работников предприятия, пишет РБК.
В сентябре надзорные ведомства уличили фабрику в том, что там не выполняются вынесенные по итогам проверок решения суда. Основными нарушениями фабрики в последние несколько лет стали выбросы и слив отходов. В 2019 году предприятие штрафовали на 10 и 20 тысяч рублей.
В октябре прокуратура вновь обратилась в суд с требованием запретить эксплуатацию пометохранилища, так как его состояние не соответствует требованиям. Если суд вынесет решение в пользу прокуратуры, то птицефабрика не сможет продолжать работу.
В 2016 году фабрика обанкротилась, ее выкупил холдинг «Равис. В прошлом году после проверки Росприроднадзора предприятие оштрафовали на 14,5 млн рублей за ущерб окружающей среде. Выяснилось, что птицефабрика сбрасывала неочищенные производственные и хозяйственно-фекальные стоки в районе Молебского болота.
Так как птицефабрике запретили сливать отходы в водоемы, то предприятие направило их в систему водоотведения Среднеуральска, но «Тепловодоканал» отказался принимать стоки. По этой причине работу приостановили два цеха, которые генерируют 60% от объемов всех стоков.
Директор фабрики Максим Максимов пояснил, что сокращения сотрудников можно избежать только путем возврата приема стоков и введения в эксплуатацию очистных сооружений.