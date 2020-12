Дмитрий Пепелышев, являющийся четверокурсником Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ, победил на V Национальном межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Он получил первое место в категории «Программные решения для бизнеса», сообщили в пресс-службе вуза. Дмитрий прошел в финал, став победителем отборочного тура. Соревнования прошли с 1 по 7 декабря в дистанционно-очном формате. Студенты решали задания, а эксперты оценивали работы через прямые трансляции. В течение двух дней Пепелышев занимался разработкой ПО для реально существующей бизнес-компании. В общей сложности в соревновании приняли участие более двух десятков айтишников.

