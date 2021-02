24 февраля жители Нижнего Тагила смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ

В Нижнем Тагиле 24 февраля каждый желающий сможет пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Акция пройдет с 16.00 до 19.00 часов на территории привокзальной площади в одном из мобильных пунктов. Отмечается, что тестирование будет безболезненным и безопасным, а результаты тагильчане смогут узнать через 15 минут. Точность результатов теста — 99,8%. Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что Минздрав Свердловской области потратит 500 тысяч рублей на проведение профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции в местах пребывания групп повышенного риска. К данной категории относят наркоманов, гомосексуалистов и проституток. Минздрав Свердловской области потратит полмиллиона рублей на секс-работниц

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter