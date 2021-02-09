24 февраля жители Нижнего Тагила смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ

24 февраля жители Нижнего Тагила смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ

Сегодня, 19:18ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле 24 февраля каждый желающий сможет пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Акция пройдет с 16.00 до 19.00 часов на территории привокзальной площади в одном из мобильных пунктов.

Отмечается, что тестирование будет безболезненным и безопасным, а результаты тагильчане смогут узнать через 15 минут. Точность результатов теста — 99,8%.

Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что Минздрав Свердловской области потратит 500 тысяч рублей на проведение профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции в местах пребывания групп повышенного риска. К данной категории относят наркоманов, гомосексуалистов и проституток.

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