«Ковидный» рекорд и кефир из будущего. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 9 февраля.

В Свердловской области зафиксирована рекордно низкая суточная заболеваемость в 2021 году. Зарегистрировано 289 случаев заболевания, среди них 19 — в Нижнем Тагиле. Последний раз подобный показатель был отмечен в ноябре 2020 года. В общей сложности в регионе коронавирус был подтвержден у 73 377 человек, из них 4 409 являются жителями Нижнего Тагила. В больницах в тяжелом состоянии находятся 329 свердловчан, в том числе 129 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Из медицинских учреждений Среднего Урала выписали за время пандемии 66 144 человека, а за минувшие 24 часа — 299 пациентов. От инфекции скончались за период эпидемии 2 157 свердловчан, 13 человек скончались за период с 8 по 9 февраля. На Урале впервые с ноября 2020 года выявлено менее 300 случаев COVID-19 за сутки Жительница Нижнего Тагила купила кефир, дата производство которого была отмечена завтрашним днём. Удивившись кефиру из будущего женщина направила производителю — Алапаевскому молочному комбинату — письмо с просьбой объяснить почему такое произошло. Перед тагильчанкой извинились, обещали разобраться и прислали некоторые продукты производства АМК. Однако женщину не удовлетворил такой ответ и она обратилась в Роспотребнадзор. Позднее её уведомили, что по результатам проверки комбинат был оштрафован на 100 тысяч рублей. Тагильчанка наказала штрафом в 100 тысяч молочный комбинат за кефир из будущего Счетная плата РФ признала воду в Свердловской области самой грязной питьевой водой в стране. По исследованиям, в регионе фиксируется больше всего случаев «высокого» и «экстремально высокого» уровня загрязнения. Также на Среднем Урале не проводятся процедуры экологической реабилитации водных объектов. В Нижнем Тагиле ЭРВО проводилась последний раз в 2012 году. Показатель несоответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям проб вырос с 21,9% до 30,1%. Образцы забирались в водоемах, из которых вода направляется для бытовых нужд. Питьевая вода в Свердловской области - самая грязная в России Администрация Екатеринбурга планирует продать 11 зданий, являющихся памятниками архитектуры. «С молотка» уйдут подвал и первый этаж здания «Дом жилой», «Дом купца Сапожникова», «Дом городского головы Симанова», «Дом жилой», «Дом Рязанова», часть «Доходного дома купцов М. И. и В. И. Дмитриевых», четыре административных здания на четырех улицах столицы Урала. Отмечается, что на торги выставят здания вместе с земельными участками. Мэрия Екатеринбурга собирается выставить на продажу 11 зданий-памятников

