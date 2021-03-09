Обвиняемых в гибели приемного мальчика из Нижнего Тагила будут судить присяжные

Обвиняемые в избиении до смерти приемного сына из Нижнего Тагила супруги Германские из Екатеринбурга попросили, чтобы их судил суд присяжных.

Информацию об этом подтвердили в Чкаловском районном суде, пишет Е1. Супругов обвиняют в том, что они до смерти забили приемного сына-инвалида летом 2018 года. По версии следствия, семилетний мальчик скончался от черепно-мозговой травмы в результате ударов. По словам самих обвиняемых, причиной смерти стало заболевание крови, которое привело к инсульту. Они утверждают, что мальчик умер после падения в ванной. По делу было назначено пять экспертиз, тело погибшего осматривали и эксгумировали несколько раз. Напомним, ранее Гила Германская была осуждена за смерть приемного ребенка на 12 лет, но подала апелляцию. Суд высшей инстанции оправдал ее по всем статьям, кроме умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Она подала иск к государству на 14 миллионов рублей за время, проведенное под подпиской о невыезде и в СИЗО. Обвиненная в смерти приемного сына екатеринбурженка требует 14 млн от государства

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