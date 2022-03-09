Виновница разрушения квартиры в Невьянске выплатит соседям 72 тысячи рублей

Виновница разрушения квартиры в Невьянске выплатит соседям 72 тысячи рублей
Виновница разрушения квартиры в Невьянске выплатит соседям 72 тысячи рублей
Сегодня, 15:54ОбществоФото: TagilCity.ru
Жительница Невьянска Наталья Иванова признана виновной в разрушении квартиры этажом выше. Теперь она должна выплатить соседям сверху 72 тысячи рублей и привести свое жилье в первоначальный вид.

Практически год Диана и Юрий Утковы живут в разрушающейся квартире № 12 на ул. Чапаева, 1 в поселке Цементном в Невьянске. На трещинах в стенах наклеены маячки — прямоугольники из бумаги. По ним семья следит за изменением зазоров. Пол в санузле провалился на несколько миллиметров, из-за чего дверные проемы сместились, а сами двери закрываются с трудом.

Невьянский суд и Администрация округа признали виновной в разрушении квартиры №12 жительницу этажом ниже — Наталью Иванову. В апреле прошлого года она без каких-либо разрешительных документов снесла стены между кухней и санузлом, несмотря на то, что ей принадлежит лишь одна комната в квартире на первом этаже.

Утковы просили взыскать с Ивановой 107 тысяч рублей, в том числе 25 тысяч морального вреда, 12 тысяч за судебные расходы и 3,6 тысячи госпошлины. Но Невьянский городской суд удовлетворил иск частично и оценил ущерб в 72 тысяч рублей. Данное решение не устроило пострадавших, и они подали апелляционную жалобу.

После содеянного Наталья Иванова сменила место жительства. Диана предполагает, что виновница не собирается восстанавливать снесенные перегородки и выплачивать деньги. Редакция TagilCity.ru связалась с собственницей комнаты на первом этаже, но та отказалась от комментариев.

Администрация Невьянска вправе продать долю Ивановой в квартире №9 с публичных торгов, сообщал жителям разрушающейся квартиры глава округа Александр Берчук, но на начало февраля иск подан так и не был. В это же время мэрия завила собственникам о повторной комиссии. Спустя месяц осмотр жилья не состоялся: проверяющие, со слов представителя муниципалитета, уехали в министерство.

Сюжеты:
Эксклюзив
Материалы по теме:
Невьянскдомквартиранепригодное жильеразрушение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы