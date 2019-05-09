В Нижнем Тагиле на Вагонке прошли митинг и манифестация в честь Дня Победы
В Нижнем Тагиле на Вагонке прошли торжественные мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Около двух тысяч жителей Вагонки приняли участие в манифестации и митинге, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Ветераны, военные, кадеты, школьники и представители предприятий и организаций Дзержинского района прошли от площади Дворца Культуры имени И. В. Окунева до мемориального комплекса на Площади Славы. Манифестацию возглавила воення техника, в том числе нижнетагильский танк Т-34.
В память о погибших в годы Великой Отечественной войны участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу, запустили в небо шары и белых голубей.
Жителей Вагонки с Днем Победы поздравили глава города Владислав Пинаев, депутат Госдумы Алексей Балыбердин, глава Дзержинского района Александр Ревенко и председатель районного Совета ветеранов Сергей Кузнецов.
Сегодня наша главная задача - сохранить память о людях, которые позволили нам жить под мирным небом, и передать ее нашим детям. Подвиг поколения победителей должен навсегда остаться примером беззаветной любви к Родине, сказал Пинаев.