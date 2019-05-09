В Нижнем Тагиле на Вагонке прошли митинг и манифестация в честь Дня Победы

Ветераны, военные, кадеты, школьники и представители предприятий и организаций Дзержинского района прошли от площади Дворца Культуры имени И. В. Окунева до мемориального комплекса на Площади Славы. Манифестацию возглавила воення техника, в том числе нижнетагильский танк Т-34.

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу, запустили в небо шары и белых голубей.

Жителей Вагонки с Днем Победы поздравили глава города Владислав Пинаев, депутат Госдумы Алексей Балыбердин, глава Дзержинского района Александр Ревенко и председатель районного Совета ветеранов Сергей Кузнецов.