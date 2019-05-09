В Нижнем Тагиле после парада Победы состоялась легкоатлетическая эстафета
Сегодня, 16:40СпортФото: Тагильский рабочий
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9 мая в Нижнем Тагиле прошла традиционная легкоатлетическая эстафета. Победителями стали команды политехнической гимназии, педколледжа №2, пединститута, сборной ЕВРАЗа, спортклуба «Уралец» и спортивной школы «Юпитер», сообщает газета «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
За призы тагильского издания соревновались несколько поколений тагильчан – от школьников до ветеранов. Самым возрастным участником соревнований стал Валерий Крюков, которому в этом году исполнится 70 лет.
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Победители получили призы от организатора и спонсоров соревнований.
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