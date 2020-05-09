Более 1,5 тысяч тагильчан приняли участие в «Бессмертном полку» в режиме онлайн
Сегодня, 16:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Впервые в Нижнем Тагиле «Бессмертный полк» не проходит шествием по проспекту Ленина. Однако, он проводится в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.
Сюжеты: Нижний Тагил
На официальном сайте «Бессмертного полка» на странице Нижнего Тагила размещено больше полутора тысяч историй тех, кто участвовал в боевых действиях и работал в тылу. Некоторые описаны подробно, а какие-то на несколько строчек.
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