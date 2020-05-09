В Нижнем Тагиле в честь Дня Победы были возложены цветы к мемориалу Воинской Славы
Сегодня в Нижнем Тагиле в честь празднования Дня Победы прошла церемония возложения цветов к мемориалу Воинской Славы на Центральном кладбище, сообщает пресс-служба администрации города.
На церемонии присутствовал мэр города Владислав Пинаев, председатель гордумы Вадим Раудштейн, депутат Госдумы Алексей Балыбердин, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, а также депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Погудин и Михаил Ершов.
Владислав Пинаев выразил надежду, что когда пандемия закончится, все торжественные мероприятия будут проведены в больших масштабах.
Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений отметил, что значение Дня Победы переоценить невозможно.
После митинга, проведенного на мемориале Рогожино, первые лица города отправились на памятный знак на месте авиакатастрофы, произошедшей 9 мая. В завершение были возложены венки и цветы к памятнику воинам-тагильчанам, погибшим во время локальных войн.