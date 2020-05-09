В Нижнем Тагиле в честь Дня Победы были возложены цветы к мемориалу Воинской Славы

На церемонии присутствовал мэр города Владислав Пинаев, председатель гордумы Вадим Раудштейн, депутат Госдумы Алексей Балыбердин, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, а также депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Погудин и Михаил Ершов.

Владислав Пинаев выразил надежду, что когда пандемия закончится, все торжественные мероприятия будут проведены в больших масштабах.

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений отметил, что значение Дня Победы переоценить невозможно.