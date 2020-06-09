В Свердловской области работающие посменно соцслужащие получат 190 миллионов рублей

На сегодняшний день социальным работникам, которые оказывают услуги в стационарной форме, уже получили больше 88 миллионов рублей.

В ведомстве отметили, что ограничительные меры, а также сменный режим работы введены в 108 стационарных учреждениях региона. Так, длительность одной смены составляет не менее 14 календарных дней.