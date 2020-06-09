В Свердловской области работающие посменно соцслужащие получат 190 миллионов рублей
Сегодня, 15:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области сотрудники стационарных соцучреждений, которые перешли на посменный режим работы, получат 190 миллионов рублей, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Коронавирус
На сегодняшний день социальным работникам, которые оказывают услуги в стационарной форме, уже получили больше 88 миллионов рублей.
В ведомстве отметили, что ограничительные меры, а также сменный режим работы введены в 108 стационарных учреждениях региона. Так, длительность одной смены составляет не менее 14 календарных дней.
Напомним, дополнительные выплаты ввел президент РФ Владимир Путин. Выплаты введены на три месяца с 15 апреля по 15 июля. Сумма доплаты составляет 25 тысяч рублей, а для тех, кто непосредственно контактирует с зараженными коронавирусом — 35 тысяч рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей