Санаторий «Сосновый бор» и летние лагеря готовы принимать юных тагильчан

Санаторий «Сосновый бор» и летние лагеря готовы принимать юных тагильчан
Санаторий «Сосновый бор» и летние лагеря готовы принимать юных тагильчан
Сегодня, 13:40ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле состоялась приёмка детских лагерей и санатория «Сосновый бор».

Лагеря «Серебрянка», «Изумрудный», «Лесной ручеёк», а также лечебно-оздоровительное учреждение «Сосновый бор» успешно прошли проверку на безопасность и комфортабельность. Обработанные и убранные территории, отремонтированные корпуса, столовые, площадки для проведения мероприятий, наличие дезинфицирующих средств, исправно работающая пожарная сигнализация — к заездам всё готово, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров подтвердил, что приёмка загородных оздоровительных лагерей (ЗОЛ) прошла благополучно. Все лагеря примут детей до 10 июня. В течение трёх летних месяцев в ЗОЛ отдохнут более 5 тысяч человек, а в «Сосновом бору» собираются оздоровить 204 ребёнка. Первые заезды начались 3 июня. Сейчас идут смены в «Уральском огоньке», «Антоновском» и в «Звёздном».

В условиях сохранения рисков распространения коронавируса наполняемость отрядов в ЗОЛ и санаторных группах в этом году составит 75 %. Учреждения будут работать в режиме обсерватора. Педагогические работники, медицинский и технический персонал прошли вакцинацию против COVID-19 и за 72 часа до начала смены сдали ПЦР-тесты,добавил Валерий Суров.

Напомним, что при 16 учреждениях физической культуры и спорта, а также при 53 образовательных учреждениях работают дневные лагеря, которые посетят 6500 детей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьдетилетообществосанаторийзагородные оздоровительные лагеряНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы