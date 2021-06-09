Санаторий «Сосновый бор» и летние лагеря готовы принимать юных тагильчан

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров подтвердил, что приёмка загородных оздоровительных лагерей (ЗОЛ) прошла благополучно. Все лагеря примут детей до 10 июня. В течение трёх летних месяцев в ЗОЛ отдохнут более 5 тысяч человек, а в «Сосновом бору» собираются оздоровить 204 ребёнка. Первые заезды начались 3 июня. Сейчас идут смены в «Уральском огоньке», «Антоновском» и в «Звёздном».