Купающиеся подростки терроризируют работников плотины Нижне-Выйского пруда в Тагиле

С наступлением купального сезона в Нижнем Тагиле дети нашли себе небезопасное развлечение в районе плотины на Нижне-Выйском пруду. Они прыгают с крыши здания, не реагируют на замечания сотрудников гидротехнического сооружения и угрожают им.

В летний сезон подростки залазят на территорию плотины, красят стены, ломают фасад и заборы. Кроме того, они рискуют жизнями, когда прыгают с крыши 10-метрового здания в пруд. Сотрудники МЧС неоднократно предупреждали несовершеннолетних об опасности такого купания через забор, который находится несколько ниже уровня крыши. При виде сотрудников «Водоканал-НТ», обслуживающих плотину, прыгающие купальщики не покидают запрещенное место. Мало того, они грубят работникам и откровенно угрожают им. Бесстрашные школьники не боятся камней, скрывшихся под водой, валунов и возможного бревна, которое может приплыть по течению, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ». Там отметили, что восстанавливают ограждения после актов вандализма и пытаются препятствовать проникновению детей на территорию плотины. Неужели родители отпускают гулять детей на пруд без присмотра, да еще и в столь опасное место, как плотина? В соответствии с законом они могут быть привлечены к административной ответственности за бесконтрольное нахождение несовершеннолетних, пояснили в «Водоканале-НТ». В пресс-службе полиции Нижнего Тагила отметили, что периодически от граждан поступают сообщения о скоплении несовершеннолетних в этом районе, особенно в теплое время года. На место выезжает дежурный наряд и разъясняет подросткам об опасности нахождения на территории плотины и вблизи водоема. Если ребенок не достиг 14-летнего возраста, сотрудники правоохранительных органов доставляют несовершеннолетнего в отдел полиции, где передают в руки родителям либо законным представителям, рассказали TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское». В ведомстве порекомендовали тагильчанам контролировать своих детей во время летних каникул. Для родителей, допустивших нахождение детей у воды без присмотра предусмотрена ответственность в виде штрафа по статье 5.35 КоАП РФ. Напомним, в начале июня подросток утонул на озере Малый Исток в Екатеринбурге. Дети купались в водоеме, несмотря на холодную температуру воды и воздуха. Подросток утонул в озере Малый Исток в Екатеринбурге

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