Перед приездом Путина усилили безопасность в Кольцово и проверили Россельбан

В частности, в Кольцово введен ряд мер повышенной безопасности. Например, сотрудникам запретили фотографировать самолет первого лица государства. Сотрудники ФСБ проводят спецоперации по выявлению нелегалов среди таксистов. Ранее также сообщалось, что екатеринбуржцам запретили во время визита президента открывать окна. Полицейские проводили поквартирный обход, уточняли число проживающих и спрашивали о наличии дома оружия.

У выставочного центра канализационные люки залили монтажной пеной, гостям Иннопрома запретили въезд на парковку. Всех посетителей тщательно досматривают. Помимо этого, сегодня не будет работать Ельцин-центр. Перед приездом Путина помыли дороги и заменили асфальт около УрФУ.