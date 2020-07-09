Екатеринбуржец рассказал о своем похищении из вагончика

Следователи провели с похищенным Олегом Сербиенко допрос. Журналисты также поговорили с мужчиной. Он рассказал, что не будет описывать людей, которые его похитили, поскольку пообещал это похитителям. По его словам, они не разговаривали с ним и между собой. Ему удалость выпрыгнуть из машины, в которой его везли, и за ним не погнались.

Этих людей не знаю, я их не видел, на голове мешок был. Они меня тоже, не знаю, видели или не видели. Куда везли — тоже не знаю. Я сбежал. Потому что это не конченные люди. Всё устанавливать будут определенные органы. Это всё из-за автосервиса. Они ничего мне не кричали, молча погрузили, рассказал мужчина.

Свое похищение Олег Сербиенко связал с многочисленными судами с компанией «Атомстройкомплекс» из-за земли, на которой стоит его вагончик. Суды идут за этот участок с 2006 года. По последнему решению суда, вынесенному в июне 2020 года, Олег Сербиенко должен выплатить арендную плату за землю, на которой стоит его постройка.