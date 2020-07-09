Похищенный в центре Екатеринбурга двумя неизвестными в масках был найден живым
Сегодня, 17:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге правоохранители нашли похищенного рано утром Олега Сергиенко, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
На данный момент он находится на допросе у следователей. Более подробно о поисках в ведомстве обещали рассказать позже.
Ранее стало известно, что мужчину с территории стройки, расположенной на улице Шейнкмана увезли двое неизвестных в масках на ВАЗ-2114. В пресс-службе компании «Атомстройскомплекс», чья стройка расположена возле места похищения, рассказали, что несколько лет назад мужчина отказался от продажи постройки, в которой он проживает. При этом строительства на месте ее расположения не предполагалось.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей