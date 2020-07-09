В мэрии Нижнего Тагила рассказали, когда будет восстановлена лестница на Лисьей горе

Так, в администрации рассказали, что эксплуатационное содержание объектов благоустройства на Лисьей горе осуществляет ООО «Капиталстрой». В июне 2020 года лестницу проверяли специалисты, а также был составлен сметный расчет на выполнение ремонтных работ. Планируется провести их этим летом, если будут выделены средства. Также в горадминистрации уточнили, что последний раз ремонт проводился в 2019 году.