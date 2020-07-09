В мэрии Нижнего Тагила рассказали, когда будет восстановлена лестница на Лисьей горе
Сегодня, 14:01ОбществоФото: АН "Между строк"
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Жители Нижнего Тагила пожаловались на разрушения каменной лестницы на Лисьей горе. В администрации города рассказали, когда ее планируется восстановить, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, в администрации рассказали, что эксплуатационное содержание объектов благоустройства на Лисьей горе осуществляет ООО «Капиталстрой». В июне 2020 года лестницу проверяли специалисты, а также был составлен сметный расчет на выполнение ремонтных работ. Планируется провести их этим летом, если будут выделены средства. Также в горадминистрации уточнили, что последний раз ремонт проводился в 2019 году.
Напомним, в 2015 году на Лисьей горе реконструировали смотровую башню, а территория рядом с ней была облагорожена. Там появились дорожки, а также были установлены скамейки и урны. Кроме того, было организовано и освещение.
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