В причинении ущерба бизнесу на 42 млн рублей предъявлено обвинение мэру Богдановича

Павел Мартьянов руководит городом с 2017 года. В августе 2020 года стало известно о том, что сотрудники СУ СКР задержали главу Богдановича для допроса, провели обыски в мэрии и у него дома. Задержание и обыск были связаны с делом, которое проходило в конце 2019 начале 2020 годов. Тогда из корыстной и иной личной заинтересованности мэр незаконно прекратил работу предприятия-подрядчика по поставке горной массы с месторождения, считает следствие. Он заявил, что порода поставляться не будет, пока в состав учредителей предприятия не включат определенных людей так, чтобы их доля составляла 51% от уставного капитала.