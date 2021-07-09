В причинении ущерба бизнесу на 42 млн рублей предъявлено обвинение мэру Богдановича

В злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности предъявлено обвинение главе Богдановича Павлу Мартьянову, сообщает Znak. Мэр Богдановича незаконно вмешался в работу предприятия, добывающего известняк. Итогом такого вмешательства стала упущенная выгода компании более 42 миллионов рублей.
Павел Мартьянов руководит городом с 2017 года. В августе 2020 года стало известно о том, что сотрудники СУ СКР задержали главу Богдановича для допроса, провели обыски в мэрии и у него дома. Задержание и обыск были связаны с делом, которое проходило в конце 2019 начале 2020 годов. Тогда из корыстной и иной личной заинтересованности мэр незаконно прекратил работу предприятия-подрядчика по поставке горной массы с месторождения, считает следствие. Он заявил, что порода поставляться не будет, пока в состав учредителей предприятия не включат определенных людей так, чтобы их доля составляла 51% от уставного капитала.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, на определенное имущество мэра наложен арест по ходатайству следствия. Павел Мартьянов вину не признал. Дело будет рассматриваться в Богдановичском городском суде.
Напомним, сегодня 9 июля в Екатеринбурге завершилось слушание дела против экс-главы «Титановой долины» Артемия Кызласова и его сообщника экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.