В Екатеринбурге планируют из-за долгов отключить воду в офисах Сбербанка

В настоящий момент банк ведет переговоры с компанией. Режим работы отделений Сбербанка, по словам представителей банка, не изменится.

В «Водоканале» подтвердили информацию об отключении холодной воды. По словам подрядчика, сумма долга составляет 400 тысяч рублей. Банк получил два уведомления о планируемом отключении, первый раз компания пообещала погасить долги, однако не сделала этого.