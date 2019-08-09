В Екатеринбурге планируют из-за долгов отключить воду в офисах Сбербанка
Сегодня, 16:54ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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«Водоканал» планирует отключить холодную воду во всех офисах Уральского отделения Сбербанка из-за долга в размере 400 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Сюжеты: Екатеринбург
В настоящий момент банк ведет переговоры с компанией. Режим работы отделений Сбербанка, по словам представителей банка, не изменится.
В «Водоканале» подтвердили информацию об отключении холодной воды. По словам подрядчика, сумма долга составляет 400 тысяч рублей. Банк получил два уведомления о планируемом отключении, первый раз компания пообещала погасить долги, однако не сделала этого.
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