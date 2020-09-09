В Екатеринбурге для обвиняемого в ДТП на Малышева потребовали пожизненный срок

В Екатеринбурге для обвиняемого в ДТП на Малышева потребовали пожизненный срок

Сегодня, 13:40ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Вдова погибшего в ДТП на Малышева пассажира такси хочет, чтобы обвиняемого отправили в тюрьму на пожизненный срок, пишет E1.

Об этом она рассказала во время заседания в Ленинском суде.

Очень хотелось бы, чтобы ему дали пожизненное лишение свободы, но мы сомневаемся, что получится. Впереди осталось ещё два тома дела. Наверное, слушания растянутся, считает женщина.

Авария на перекрестке улиц Малышева и Московской, в которой погибли пассажир и водитель такси, произошла 4 августа 2019 года. Автомобиль KIA, который был угнан Владимиром Васильевым, на высокой скорости врезался в стоящие на светофоре машины. Владимира Васильева обвиняют по двум статьям: «Неправомерное завладение автомобилем» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, если оно совершено в состоянии опьянения». В общей сложности ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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