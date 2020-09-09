В Екатеринбурге для обвиняемого в ДТП на Малышева потребовали пожизненный срок

Авария на перекрестке улиц Малышева и Московской, в которой погибли пассажир и водитель такси, произошла 4 августа 2019 года. Автомобиль KIA, который был угнан Владимиром Васильевым, на высокой скорости врезался в стоящие на светофоре машины. Владимира Васильева обвиняют по двум статьям: «Неправомерное завладение автомобилем» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, если оно совершено в состоянии опьянения». В общей сложности ему грозит до 15 лет лишения свободы.