Сильный ветер до 20 метров в секунду ожидается в Свердловской области

9–10 сентября 2021 года в Свердловской области ожидается повторение ураганного ветра, порывы которого могут достигать 20 м/с, сообщает региональное ГУ МЧС.
Спасатели ведомства рекомендуют на этот период отменить все высотные работы, также стоит воздержаться от разведения костров. Пешеходам, которых непогода застигла на улице, рекомендуется держаться подальше от легких строений, линий электропередач и деревьев.
Напомним, 3 сентября 2021 года в Екатеринбурге прошел ураган, в результате которого два человека обратились за медицинской помощью, 5 зданий лишились кровли.