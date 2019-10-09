В Нижнем Тагиле сотрудница бара обвиняется в мошенничестве с банковской картой

50-летний водитель из Псковской области, находясь в Нижнем Тагиле в командировке, отдыхал в нескольких барах города. Там он рассчитывался банковской картой, на которой находилось 170 тысяч рублей.

Когда мужчина поехал домой, то обнаружил, что на счету у него осталось 500 рублей, карты при нем не было.

Полицейским удалось выяснить, что к хищению денег с карты причастна сотрудница одного из баров, который посетил мужчина. Она запомнила код, а когда потерпевший оставил карту в терминале, забрала ее себе.