В Нижнем Тагиле сотрудница бара обвиняется в мошенничестве с банковской картой
Сегодня, 10:36ОбществоФото: pixabay
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Жительница Нижнего Тагила обвиняется в мошенничестве на 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
50-летний водитель из Псковской области, находясь в Нижнем Тагиле в командировке, отдыхал в нескольких барах города. Там он рассчитывался банковской картой, на которой находилось 170 тысяч рублей.
Когда мужчина поехал домой, то обнаружил, что на счету у него осталось 500 рублей, карты при нем не было.
Полицейским удалось выяснить, что к хищению денег с карты причастна сотрудница одного из баров, который посетил мужчина. Она запомнила код, а когда потерпевший оставил карту в терминале, забрала ее себе.
Женщина сняла с карты 110 тысяч рублей, еще 60 тысяч рублей потратила на покупки. В отношении ее возбуждены уголовное дела по статьям «Кража в крупном размере» и «Мошенничество, совершенное с использованием электронных средств платежа».
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