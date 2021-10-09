Благотворительный концерт по сбору средств барду Владиславу Шадрину прошел в Тагиле

Следующий благотворительный концерт «Будем жить» состоится 30 октября в ДК им. Гагарина. На нем артисты будут собирать средства для лечения создателя и руководителя первого в Нижнем Тагиле камерного оркестра «Классик» Дмитрия Ивановича Давыдова у которого диагностирован рак горла третьей стадии.