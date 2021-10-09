Благотворительный концерт по сбору средств барду Владиславу Шадрину прошел в Тагиле

В концерте приняли участие десятки артистов разных жанров и направлений. В марафоне участвовали исполнители авторской песни, эстрадные и хоровые коллективы, а также актеры Драмтеатра. Также на мероприятии присутствовал Александр Егорычев, помощник депутата ЗакСо Вячеслава Погудина.
Все творческие силы города были брошены на то, чтобы собрать средства на лечение знаменитого тагильского автора и исполнителя песен Владислава Шадрина, рассказали редакции TagilCity.ru в союзе журналистов Нижнего Тагила.
Сам Владислав Шадрин вышел на видеосвязь во время концерта и поблагодарил земляков за поддержку. На мероприятии удалось собрать около 120 тысяч рублей.
Следующий благотворительный концерт «Будем жить» состоится 30 октября в ДК им. Гагарина. На нем артисты будут собирать средства для лечения создателя и руководителя первого в Нижнем Тагиле камерного оркестра «Классик» Дмитрия Ивановича Давыдова у которого диагностирован рак горла третьей стадии.
Напомним, Владислав Шадрин является одним из солистов дуэта «Зеленая лампа». Тагильчанин проходит лечение в Москве, у него рак желудка четвертой стадии. На процедуры необходимо собрать около двух миллионов рублей.