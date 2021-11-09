Скандальная «Краса Росгвардии» Анна Храмцова подала рапорт об увольнении

Скандальная «Краса Росгвардии» Анна Храмцова подала рапорт об увольнении
Скандальная «Краса Росгвардии» Анна Храмцова подала рапорт об увольнении
Сегодня, 13:20ОбществоФото: личная страница Анны Храмцовой в Instagram
Рапорт об увольнении со службы подала скандально известная «Краса Росгвардии» Анна Храмцова написала рапорт об увольнении.

Документ был подан в конце октября 2021 года и будет рассматриваться в течение месяца, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам девушки, последний раз она была на службе в июле. Ей предоставили старую форму, в которой, как говорит Храмцова, невозможно работать. Она добавила, что помимо рассмотрения рапорта ей предстоит прохождение военно-врачебной комиссии.

Теперь девушка планирует стать дипломированным фитнес-тренером. Кроме того, из-за возникших на службе проблем она временно приостановила участие в конкурсах фитнес-бикини.

Напомним, проблемы на службе у Анны Храмцовой из Екатеринбурга начались в 2020 году, когда она опубликовала в своем Instagram видео санобработки кабинета на закрытом объекте. Начальство попыталось уволить девушку через суд и ему это удалось. Однако две вышестоящие инстанции встали не ее сторону. Они постановили восстановить Храмцову на службе и восстановить в звании, а также выплатить сумму заработка за время безработицы.

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Екатеринбург
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