Скандальная «Краса Росгвардии» Анна Храмцова подала рапорт об увольнении

Напомним, проблемы на службе у Анны Храмцовой из Екатеринбурга начались в 2020 году, когда она опубликовала в своем Instagram видео санобработки кабинета на закрытом объекте. Начальство попыталось уволить девушку через суд и ему это удалось. Однако две вышестоящие инстанции встали не ее сторону. Они постановили восстановить Храмцову на службе и восстановить в звании, а также выплатить сумму заработка за время безработицы.