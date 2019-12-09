Один из обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной встретит Новый год в СИЗО

Вопрос о продлении ареста его подельников — гражданской жены Екатерины Меньшиковой и Марата Ахметвалиева будет решаться позже. В зале суда Федорович просил отказать в аресте, так как он признал вину и готов сотрудничать со следствием. Суд счел аргументы недостаточными для освобождения Федоровича.