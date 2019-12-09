Один из обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной встретит Новый год в СИЗО
Сегодня, 13:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге 9 декабря суд решил вопрос о продлении ареста обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной Михаилу Федоровичу. Мужчина останется в СИЗО до 12 апреля 2020 года, пишет «Джаст Медиа».
Сюжеты: Екатеринбург
Вопрос о продлении ареста его подельников — гражданской жены Екатерины Меньшиковой и Марата Ахметвалиева будет решаться позже. В зале суда Федорович просил отказать в аресте, так как он признал вину и готов сотрудничать со следствием. Суд счел аргументы недостаточными для освобождения Федоровича.
Напомним, Ксения Каторгина была убита 10 октября, кода поехала продавать свой автомобиль марки «Ауди», деньги девушке были нужны, чтобы оплачивать ипотеку. Позже машина была найдена у «перекупов» в Челябинской области. После этого был найден труп девушки. 15 октября задержаны подозреваемые.
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