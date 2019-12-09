Свердловская область заняла 61-е место в рейтинге отсутствия вредных привычек

Также в рейтинг попали и другие уральские регионы. Так, Челябинская область оказалась на 60-м месте, Югра — на 65-м, Тюменская область — на 73-м, Курганская — на 76-м.

Регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока стали аутсайдерами рейтинга.

Максимальное количество жителей с вредными привычками наблюдается в Ямало-ненецком автономном округе. Чуть лучше ситуация в Камчатском крае, Магаданской области, Республике Бурятии, Еврейской автономной и Сахалинской области.

Лидером среди всех стали регионы Северного Кавказа. На первое место вышла Чеченская республика. Следом идут Ингушения, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

В рейтинге учитывалось потребление табачных изделий и алкоголя, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также смертность от отравлений спиртным.